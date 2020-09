Minsa se reúne con dirigencia transportista para revisar medidas de bioseguridad

El 27 de septiembre se reunirán nuevamente para revisar lo actuado en materia de transporte.

Ante el inicio de algunas actividades económicas que estuvieron suspendidas como resultado de la pandemia, el Ministerio de Salud (MINSA), se reunió con dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y de la Empresa Mi Bus para coordinar las acciones a seguir a partir del lunes 7 de agosto.

Representantes de ambos sectores acordaron aceptar la propuesta del Minsa para garantizar un transporte seguro a todos los usuarios del sistema público en el caso de los taxis se les permitirá llevar más de un pasajero siempre y cuando pertenezcan a la misma burbuja familiar; a los usuarios se les recomienda, no manipular la mascarilla dentro de las unidades de transporte, no conversar, no usar teléfono celular y no ingerir alimentos.

Juan Yao, director de Logística y Transporte de la empresa Mi Bus señaló que la empresa se compromete como lo ha hecho, a garantizar la seguridad y transporte de los pasajeros que requieran el servicio, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Los representantes de la Canatra aceptaron la propuesta y se comprometieron a evaluar cada semana el desempeño de las estadísticas de la pandemia, verificando los contagios y que el 27 de septiembre se reunirán para revisar lo actuado en materia de transporte.

Alessandro Ganci, asesor del Despacho Superior del Minsa, informó que la reunión fue satisfactoria, que ante todo se garantizó la seguridad en el transporte, que es necesaria para la reactivación económica proyectada desde este lunes.