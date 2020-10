El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, da negativo en prueba de la Covid-19

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio negativo este viernes a la prueba de covid-19, anunció la Casa Blanca después de que el mandatario, Donald Trump, informara que contrajo el virus y está en cuarentena.

“El vicepresidente Pence y la segunda dama dieron negativo para el covid-19. El vicepresidente Pence sigue teniendo un buen estado de salud y le desea lo mejor a los Trump en su recuperación”, declaró en Twitter su portavoz, Devin O’Malley.

La noticia, que llega a un mes de las elecciones en Estados Unidos, ha obligado a Trump a realizar una cuarentena en la Casa Blanca y a suspender sus actos de campaña.

Uno de los interrogantes que abre el contagio del mandatario es si la gente de su círculo cercano también se contaminó. El vicepresidente tiene un contacto estrecho con el mandatario, que en muchas ocasiones ignora los protocolos sanitarios, y no suele usar mascarilla.

El jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, informó que se hizo la prueba este viernes y no está contagiado.

La portavoz del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el alto funcionario tampoco tiene trazas del virus.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.

— Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020