20 películas latinas esenciales desde 2000

Hollywood aún no lo entiende. Los latinos no son un monolito. Para contar la historia de una familia en Ciudad de México, el contexto, los detalles y los matices necesarios no serán los mismos que para narrar la historia de una familia en Los Ángeles, que a su vez serán diferentes para una familia en Miami. Los latinos nacidos o criados en Estados Unidos tienen una experiencia de vida única que camina la línea entre la asimiliación y el orgullo por su herencia, algo que los grandes estudios con frecuencia no reconocen.

Tales películas existen, aunque a menudo en la periferia. Y vale la pena buscarlas para ayudar a fomentar un diálogo acerca de las complejidades de la latinidad. Por eso, mientras celebramos el Mes Nacional de la Herencia Hispana, elaboré esta lista de películas imprescindibles centradas en protagonistas latinos estadounidenses.

¿Por qué es necesaria una lista tan específica?

La historia de los latinos en Estados Unidos, que en gran parte no se cuenta por los medios de comunicación ni en las aulas de clase, es larga, tortuosa e imposible de analizar en términos simples. Conformada por fronteras arbitrarias resultantes de las guerras, la colonización y las olas de migración de más de una veintena de naciones de América, nuestra presencia en este país es intrínseca. Sin embargo, los latinos estadounidenses siguen siendo casi invisibles en nuestra narrativa colectiva, que incluye las imágenes que consumimos.

Tenemos muchas películas sobre experiencias latinas, pero no estadounidenses. Cada año, en festivales y salas de cine se proyectan numerosas películas de México y Sudamérica. Luego está el trabajo de “Los Tres Amigos”, los talentosos cineastas mexicanos: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, quienes cuentan espléndidas historias de gran universalidad que todos podemos disfrutar. Lo mismo puede decirse de “Coco” de Pixar, el éxito de 2017 que se desarrolla en un pequeño pueblo con personajes mexicanos. Ciertamente, los latinoamericanos y sus familias pueden verse reflejados debido a nuestras conexiones inherentes.

Pero las historias que cruzan la frontera o aquellas ambientadas en América Latina no llenan el vacío que deja la falta de historias latinoestadounidenses. No reflejan las vidas de, por ejemplo, los chicanos en California, los tejanos en la zona rural de Texas o los “nuyoricans” en el Bronx de Nueva York, identidades específicas que han enfrentado la opresión en Estados Unidos. En cambio, la industria del entretenimiento trata desesperadamente de colocar a todos los latinos en una sola categoría, sin matices, que con frecuencia elimina a los afrolatinos y a los pueblos indígenas.

Como crítico de cine latino en un campo que es dominado en su mayoría por reseñistas blancos, he compilado esta lista con el objetivo de presentar un mosaico de realidades. Busqué películas que representaran la experiencia latinoestadounidense en su complejidad en vez de estereotipos, que proporcionaran una comprensión más profunda. La mayoría de estas películas tuvieron una presencia notable en festivales de cine y recibieron críticas positivas. Sí, aún es raro ver estas historias en los principales festivales de cine, así que se destacaron los títulos que lograron tal hazaña, como la seleccionada oficial en Sundance, “The Infiltrators”, una película independiente, formalmente innovadora, que destaca la experiencia de los jóvenes indocumentados para quienes Estados Unidos es el único hogar que conocen.

2020. ‘Mucho mucho amor’. . Disponible en Netflix.

Relatos de primera mano que exploran el legado del astrólogo puertorriqueño, Walter Mercado.

Este documental presenta entrevistas con latinos estadounidenses que encontraron una conexión con su herencia en la omnipresencia de Mercado en la televisión de habla hispana durante varias décadas; en su apogeo, tuvo una audiencia de más de 120 millones de personas. Pero aunque la estatura cultural del astrólogo era evidente para los directores, Cristina Constantini y Kareem Tabsch, convencer a los ejecutivos no latinos de hacer la película no fue una tarea fácil. No fue sino hasta que Lin-Manuel Miranda se incorporó al proyecto para un entrañable encuentro con Mercado, destacado en la película, que otros comenzaron a prestar atención. En cada paso del camino, fue crucial tener a otros latinos de su lado en lugares donde se tomaban las decisiones. “Como latinos de Estados Unidos a menudo somos considerados demasiado ‘extraños’ para ser estadounidenses y demasiado estadounidenses para ser verdaderos latinos”, aseguraron Constantini y Tabsch en un correo electrónico. “Walter logró ser un puente cultural al cautivar a nuestras abuelitas hispanohablantes con un discurso inspirador mientras hipnotizaba a los milénials que dominaban el inglés con una imagen audaz y sin complejos que desafiaba las nociones de género y sexualidad”.

2020. ‘The Infiltrators’. Disponible en Kanopy; réntala o cómprala en Google Play o Vudu.

Una mezcla entre material documental y recreaciones guionizadas, esta oportuna película de suspenso cuenta la historia de jóvenes indocumentados que arriesgan su vida al infiltrarse en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Florida para detener las deportaciones.

“En las películas de Hollywood, se le pide al público, una y otra vez, que apoye a personajes como ‘el forajido’, ‘el perdedor’ o ‘el rebelde’”, explicaron los codirectores Alex Rivera y Cristina Ibarra. “Hay algo muy estadounidense en los personajes que infringen la ley mientras aspiran a un código moral más alto”. Esa descripción encaja con los protagonistas de su película, un híbrido de géneros, ‘The Infiltrators’: un grupo de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, y que pelean no solo por su derecho a quedarse en el país que llaman hogar, sino también por el de otros en las sombras de la victimización del sistema de inmigración estadounidense. Los directores ven a su película como “‘La gran estafa’ de la inmigración” y a la heroica cruzada de sus protagonistas —infiltrarse en un centro de detención para divulgar información que ayude a los detenidos a evitar la deportación— como una experiencia, al mismo tiempo, emocionante y desgarradora.

2018. ‘The Sentence’Disponible en HBO Max.

Después de que su hermana recibe una sentencia excesivamente severa y es separada de sus hijos, Rudy Valdez decidió plasmar la terrible experiencia en una película profundamente conmovedora que documenta cómo el sistema de justicia le falló a una familia mexicano estadounidense.

Rudy Valdez, director: “Cuando comencé esta película, tengo que ser honesto; estaba atrapado por esta noción de que las personas no blancas necesitaban ser ‘rescatadas’. Y seguramente pensaba así porque era todo lo que había visto en películas y documentales de niño. Lo que comenzó como una historia personal acerca de mi familia terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. La necesidad crítica se hizo evidente e hice exactamente el tipo de película que necesitaba ver en mi niñez. Es frecuente que comunidades “ajenas” como la mía sean demonizadas. Quería humanizarnos. Las personas como yo podemos ser héroes de nuestras propias historias, los autores de nuestras propias narrativas. Somos parte del tejido de este país. La gente como yo puede ser un emblema de lo que significa ser estadounidense”.

2018. ‘Spider-Man: un nuevo universo’ Disponible en Netflix.

La primera gran película comercial protagonizada por un superhéroe afrolatino se trata de un adolescente neoyorquino, Miles Morales, que descubre sus superpoderes después de que lo muerde una araña radioactiva; más tarde se entera de que hay otros como él en múltiples realidades.

Luna Lauren Vélez, protagonista: “Estoy muy orgullosa de haber sido parte de esta película en el papel de Rio Morales, la madre de Miles. Les pregunté [a los cineastas] si harían una proyección del filme en Puerto Rico, y lo hicieron. Fue absolutamente sorprendente ver los rostros de los niños cuando se vieron representados de esa manera, no solo a ellos mismos, sino también a su familia, su relevancia. Muchas personas van y vienen de su lugar de origen, y existe el concepto de los isleños y los continentales. Muchos de ellos pensaron: ‘Dios mío, es como ir a visitar a mi tía que vive en Brooklyn’. La película fue un puente. Ese fue uno de los momentos más significativos de mi carrera”.

2018. ‘We the Animals’ Disponible en Netflix.

Este drama, adaptado de la novela éxito en ventas de Justin Torres y ambientado en el norte del estado de Nueva York, cuenta la historia de un caótico hogar bicultural que incluye al sensible joven Jonah, a sus hermanos y a su padre, interpretado por Raúl Castillo.

Raúl Castillo: “Si tuviera que resaltar un tema de ‘We the Animals’ que, para mí, encarne a los latinos de este país, tendría que ser la historia de la resistencia del espíritu humano. Somos personas resilientes, y eso se demuestra en la familia de esta película y en el personaje de Jonah, específicamente. Muestra cómo hemos sido atacados y denigrados de manera vehemente en años recientes, pero nosotros seguimos adelante. Esa, para mí, es la historia de las familias latinas de este país. Justin Torres nos dio un gran regalo con su historia acerca del momento en que un joven ‘queer’ de piel morena llega a la edad adulta”.

2017. ‘Dolores’ Réntala o cómprala en Amazon, Google Play, iTunes o Vudu.

Este profundo retrato de la activista Dolores Huerta explora su lucha a favor de la justicia racial, de género y laboral durante más de 60 años.

Al reunir material para el documental, el director Peter Bratt se encontró con una vieja cinta de Huerta en la que recordaba cómo los integrantes de su familia lucharon en las guerras estadounidenses, entre ellos un bisabuelo que sirvió en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. En la cinta, Huerta dice que de joven estaba orgullosa de ser estadounidense y de formar parte de una democracia donde la gente podía organizarse y hacer verdaderos cambios. Pero al ver cómo mataban a las personas de color por exigir sus derechos civiles, continúa, se agobió al darse cuenta de que en su lugar de nacimiento siempre sería percibida como una invitada o una amenaza. “Nunca seré estadounidense”, declara. Bratt dijo que “aunque la calidad del sonido de la cinta era mala, sabíamos que debía estar en la película. Captura lo que muchos de los que nacimos y crecimos aquí seguimos viviendo, pero a menudo somos incapaces de expresar”.

2016. ‘Memorias de un corazón penitente’ Disponible en Amazon Prime.

La cineasta Cecilia Aldarondo se enfrenta a la complejidad de la identidad puertorriqueña al recorrer la vida de su difunto tío, Miguel Dieppa: un hombre homosexual atrapado entre la educación religiosa de su isla y su pareja romántica en la ciudad de Nueva York.

Cecilia Aldarondo, directora: Hay paralelismos entre mi propia experiencia y la de mi tío, aunque él se crio en Puerto Rico y yo no, porque ser puertorriqueño es existir en un estado de tremenda ambivalencia ante la idea de Estados Unidos. Aunque algunos puertorriqueños se identifican fuertemente como estadounidenses, muchos de nosotros nos sentimos ajenos a esa categoría. Nuestra ciudadanía estadounidense nos fue impuesta por las prácticas colonialistas, mas no fue una decisión. La historia de mi tío es una historia puertorriqueña que se ve influida por las prácticas colonialistas estadounidenses. La primera vez que escuché a mi tío hablar en inglés fue cuando estaba haciendo la película y encontré una grabación de él. Me sorprendió mucho porque había vivido toda su vida en Puerto Rico, pero hablaba perfectamente inglés. Había una especie de convergencia de diferentes identidades que se cruzaban.

2016. ‘Southwest of Salem’ Disponible en Kanopy, Roku Channel o Tubi.

Acusadas de actos atroces, cuatro lesbianas latinas en San Antonio luchan por probar su inocencia.

Deborah S. Esquenazi, directora: Sabemos que, a lo largo de la historia, la justicia estadounidense ha desmoralizado constantemente a la gente de color, pero también creo que la redención es parte de la narrativa estadounidense. Esta es una historia sobre cuatro latinas homosexuales que crearon su propia comunidad dentro de una comunidad marginada. Se apoyaron unas a otras cuando algunos en el estado, en su familia o en su cultura intentaban acabar con ellas. En efecto, creo que era fácil acusarlas por ser mujeres de color. Si hubieran sido cuatro mujeres blancas, las acusaciones habrían parecido ridículas desde un principio. Ahora, lo que vale la pena celebrar es que, para cuando lucharon por la exoneración, la cultura había cambiado y la gente anhelaba ayudarlas. Hay algo extraordinario en ese cambio.

2014. ‘El último ayuno de César’. Réntala o cómprala en iTunes.

Con imágenes nunca antes vistas de 1988, este poderoso documental humaniza al líder sindical César Chávez mientras relata dramáticamente su desinteresada y amenazadora protesta contra el uso de pesticidas entre los trabajadores agrícolas. La película nos recuerda por qué su lucha por los derechos civiles aún resuena en la actualidad.

Richard Ray Perez, director: A los 4 años, asistí a un programa preescolar para niños de bajos ingresos en San Fernando, California, donde hacían voluntariado estudiantes chicanos idealistas de la universidad local. Un día me di cuenta de que [uno de los universitarios] estaba sacando las uvas del cóctel de frutas que venía con nuestro almuerzo gratuito. Le pregunté: “¿Por qué no te comes las uvas?”. Sostuvo una uva y describió las horribles condiciones en las que los recolectores de uva estaban obligados a trabajar. De repente las uvas se volvieron feas en mi mente y ya no pude comerlas. Todos mis compañeros miraron sus uvas y ellos también se negaron a comerlas. En ese momento, sin saberlo nos convertimos en parte de un boicot nacional a la uva liderado por César Chávez. Años más tarde, heredé un alijo de imágenes dramáticas de un ayuno de 36 días que Chávez realizó en 1988. Al enterarme más tarde de que mi padre había sido un trabajador agrícola migrante durante décadas, la experiencia de mi infancia al unirme al boicot de la uva y el poder del material que heredé, dejaron claro que debía filmar este documental.

2012. ‘Mosquita y Mari’. Disponible en Kanopy; réntala o cómprala en Amazon o iTunes.

Dos chicanas de 15 años en Huntington Park, California, lidian con sus identidades culturales y sexuales.

Aurora Guerrero, directora: “Mi intención fue capturar las formas en las que los hijos de inmigrantes navegan sus identidades al crecer en Estados Unidos. De niña, rara vez vi mi experiencia reflejada en la pantalla, y si la veía, siempre había un rechazo a la cultura de los padres inmigrantes, como si hacer eso fuera un paso importante para convertirse en un verdadero estadounidense. Sin embargo, lo que sentí al crecer fue lo contrario. Fue la fusión de estas dos culturas la que generó una expresión poderosa y única. Mi objetivo era pintar un retrato complejo de dos chicanas que luchan por negociar los sueños que sus padres tienen para ellas, basados en la idea del sueño americano, y sus propias experiencias de crecer como personas ‘queer’ de color en este país”.

2011. ‘Gun Hill Road’. Disponible en Tubi; réntala o cómprala en Amazon, Google Play o Vudu.

Una adolescente transgénero del Bronx se enfrenta a su padre distante y tradicionalmente machista.

“Como afrolatina transgénero del Bronx, entendí la falta de inclusión y visibilidad no solo de mujeres transgénero en el cine, sino en específico de mujeres transgénero negras y de color”, dijo Harmony Santana, quien se convirtió en la primera artista abiertamente transgénero en ser nominada a un importante premio de actuación en Estados Unidos cuando obtuvo una nominación al Independent Spirit por su trabajo en “Gun Hill Road” de Rashaad Ernesto Green. Santana afirmó que las personas transgénero de color enfrentan una lucha única: no solo deben afrontar las consecuencias socioeconómicas de la opresión generacional, sino también la falta de aceptación por parte de sus propias comunidades como resultado de las ideologías patriarcales y la masculinidad tóxica. Es por eso que la representación en pantalla es vital: “Los cambios mentales, espirituales y físicos que una persona transgénero experimenta durante su vida son algo que solo otra persona transgénero puede comprender plenamente, así que cuando eres capaz de ver personas que se parecen a ti y comparten experiencias similares en una película, hay algo en tu interior que se esperanza y se siente menos solo”.

2010. ‘La Mission’. Disponible en Vudu; réntala o cómprala en Amazon o Google Play.

En San Francisco, un padre obstinado lucha por encontrar algo en común con su hijo gay.

Benjamin Bratt, protagonista: “La triste realidad es que en gran medida nos han exotizado en las películas estadounidenses, nos han presentado a propósito como los “otros”, como una entidad extranjera o una fuente invasora de amenazas. Esto resulta amargamente irónico, porque en términos geográficos e históricos, nuestro pueblo estaba aquí mucho antes de que el Oeste y el Suroeste se convirtieran en parte de Estados Unidos. En la película, honramos esa historia con el reconocimiento de nuestras raíces indígenas, desde los danzantes aztecas y los murales públicos hasta las ceremonias y la iconografía espiritual que ayudan a definir quiénes somos. Además, la cultura automovilística chicana se originó como un fenómeno exclusivamente estadounidense. Mientras los hombres blancos aficionados a las carreras modificaban sus autos para ir más rápido, los paisanos bajaban la velocidad de sus máquinas para lentificar las cosas, un movimiento a todas luces contracultural. Y como no se puede pasear sin tener buena música, el sonido Motown y otros géneros afroestadounidenses se convirtieron en la banda sonora. Autos, paseos y canciones clásicas: ¿qué es más estadounidense que eso?”.

2009. ‘Don’t Let Me Drown’. Réntala o cómprala en Amazon.

En Nueva York después del 11 de septiembre, un joven mexicano estadounidense se enamora mientras su padre trabaja en las labores de recuperación de la ciudad.

Cruz Angeles, director: “Cuando se estrenó ‘Don’t Let Me Drown’, era raro ver historias sobre personajes de ascendencia mexicana nacidos y criados en Nueva York. Por eso era importante que el personaje principal, Lalo, fuera estadounidense de primera generación. Como estadounidense, estaba orgulloso de que su padre trabajara en la limpieza del World Trade Center, pero fue testigo de cómo su contribución fue prácticamente invisible. La película no es solo una historia de amor en tiempos de dolor e incertidumbre en medio de una tragedia estadounidense en la que también se perdieron vidas latinas, sino que también muestra a una nueva generación, los milénials latinos, entendiendo que deben ser más audaces para ser reconocidos”.

2006. ‘Quinceañera’ Réntala o cómprala en Amazon, Google Play, iTunes o Vudu.

La vida de Magdalena, una joven mexicoestadounidense a punto de cumplir 15 años, se ve trastocada por completo cuando queda embarazada. Esta es una historia emotiva que confronta la homofobia y las percepciones obsoletas sobre la feminidad.

Emily Rios, protagonista: “Lo que hace grande a Estados Unidos es su diversidad. La mayoría de las personas tienen sus raíces en otro lado, pero han plantado sus pies aquí. Me encanta el hecho de que el personaje que interpreté, Magdalena, fuera así. Nació aquí, pero conservaba las tradiciones de su familia al celebrar una quinceañera en lugar de una fiesta de ‘sweet 16’. Filmar ‘Quinceañera’ fue una experiencia única en la vida. Fue un set de rodaje muy familiar, cálido y hogareño. Creo que muchos nos sentíamos agradecidos de poder mostrar a los latinos nacidos en Estados Unidos como gente normal y al mismo tiempo conectar con nuestra cultura y tradiciones. En realidad, solo estábamos contando la historia de una familia complicada. Nuestro acervo era casi circunstancial, pero muy valorado debido a la falta de representación en los medios en aquel momento”.

2006. ‘Walkout’. Disponible en HBO Max o Vudu.

Inspirada por su profesor, una adolescente lidera las huelgas escolares del este de Los Ángeles de 1968 para exigir un mejor trato para los estudiantes chicanos.

Moctesuma Esparza, productor: “‘Walkout’ es una de las pocas películas que documenta el movimiento de los derechos civiles de los chicanos, el cual fue fundamental para el avance de los derechos de los latinos en Estados Unidos. Decidí ser un cineasta en busca de la justicia social, y estuve intentando hacer esta película durante más de 20 años hasta que finalmente conseguí que HBO se involucrara. Hasta el día de hoy, casi no hay estrellas de cine latinas que puedan [convencer a los ejecutivos de] dar luz verde a una película de Hollywood. Había visto a Michael Peña en ‘Crash’. Tuvo un papel pequeño, pero su interpretación fue tan poderosa que tuve que convencer a HBO de que debía encarnar a Sal Castro, un profesor chicano. Insistí por Alexa PenaVega, quien había sido la protagonista de ‘Mini espías’ y estaba muy comprometida con nuestra película. HBO dijo que todavía necesitaban tener al menos otro nombre conocido, así que fui a ver a Edward James Olmos y le pregunté si le interesaría dirigir la película. Así fue como finalmente la película se hizo realidad”.

2003. ‘Camino a casa’. Disponible en Amazon Prime.

Las dinámicas familiares complejas y un nuevo romance moldean a un adolescente confiado del Lower East Side de ascendencia dominicana en una historia dinámica que retrata la vida cotidiana y que destaca por su representación auténtica y universal de la adolescencia.

Víctor Rasuk, protagonista: “Cuando alguien dice que me reconoce de ‘Camino a casa’, por su reacción me doy cuenta de que para ellos significó algo más que solo ver una película, en especial para los latinos. Lo que la hace tan especial es que muy pocas veces se ve una historia estadounidense donde todos los protagonistas son hispanos. Sin embargo, las personas de cualquier origen étnico pueden identificarse con la historia, ya que toca temas universales relevantes, como la familia y el amor. Para mí, fue muy agradable poder contar una historia sobre el barrio donde crecimos mis amigos y yo, donde todos aprendimos del mundo, donde tuvimos nuestro primer amor, nuestro primer beso, nuestra primera decepción amorosa. La película tiene un lugar tan especial en mi corazón que resulta un tanto agridulce verla ahora porque había una cierta inocencia tanto en mi vida personal como en mi oficio; tiene algunas de las actuaciones más puras que he hecho en mi carrera”.

2002. ‘Las mujeres de verdad tienen curvas’. Disponible en HBO Max.

Una adolescente mexicoestadounidense se rebela contra la crítica del cuerpo y el sexismo en una historia de madurez basada en la obra de teatro de Josefina López.

America Ferrera, protagonista: “Cuando se estrenó ‘Las mujeres de verdad tienen curvas’, era la primera vez que tanta gente se veía a sí misma reflejada en la pantalla. Resonó realmente porque desafió muchas normas culturales sobre lo que son los estándares de belleza y también las presiones culturales y las expectativas de las mujeres jóvenes. Tuve la suerte de poder viajar por el mundo y conocer a espectadoras que se identificaba con mi personaje: una joven latina, de piel morena y regordeta de 17 años. Pude ver cómo el personaje trascendió todas esas etiquetas. Otra razón por la que todavía se dice que es un icono, en lo que respecta a las películas latinas, es por la triste realidad de que no ha habido tantas películas sobre latinos estadounidenses desde que se estrenó en 2002. Solo ha habido un puñado de historias específicamente sobre la experiencia de una joven latina como estadounidense, como latina en este país. Una historia sobre una familia latina no cubre el rango de profundidad de la experiencia de los latinos estadounidenses”.

2001. ‘Spy Kids’. Disponible en Amazon Prime.

En esta legendaria aventura de acción, que demostró que una película hollywoodense de gran presupuesto protagonizada por personajes latinos podría convertirse en una franquicia exitosa, los hermanos Cortez se convierten en espías precoces para rescatar a sus padres secuestrados y salvar al mundo de una catástrofe inminente.

Robert Rodríguez, director: “Cuando ‘El Mariachi’ (su historia de acción en español de 1993) ganó en el Festival de Sundance, la idea de un cineasta mexicoestadounidense de pronto fue más aceptada por la industria. Descubrí que ahora tenía la oportunidad de contratar latinos delante y detrás de cámaras, muchos de ellos por primera vez. Hacer películas se convirtió en una misión para mí. Hasta ‘Spy Kids’ [también conocida como ‘Mini espías’], la mayoría de las películas con protagonistas latinos recurrían a tropos de pandillas o actividades delictuosas para mostrar el drama y el conflicto, pero yo quería hacer una película de aventuras inspirada en mi familia. Para atraer a un público más amplio, los convertí en espías. El estudio dijo: ‘Es una historia estupenda, pero ¿por qué arriesgarse a atraer solo a una audiencia más reducida al especificar que la familia es hispana? ¿Por qué mejor no haces que sean estadounidenses? Respondí: ‘Son estadounidenses, de hecho, todos están basados en mi familia y nombrados en su honor, incluso mi tío Gregorio de verdad es un agente especial del FBI’. Siguieron oponiendo resistencia y, como literalmente no había ninguna otra película de latinos que pudiera usar de referencia para demostrar que podía funcionar, al final argumenté lo siguiente: ‘No tienes que ser británico para disfrutar de James Bond. Cuanto más específicos son los personajes, más universales se vuelven’. De alguna manera eso los convenció, y los efectos de apegarse a esa decisión se siguen percibiendo hasta el día de hoy”.

2001. ‘Tortilla Soup’. Disponible en Amazon Prime o Netflix.

La comida reúne a un cariñoso pero estricto chef con sus tres hijas, quienes atraviesan un viaje personal hacia la independencia, en este retrato cómico de una familia latina de clase media que toca el tema aún relevante de la asimilación cultural.

Héctor Elizondo, protagonista: “De todas las películas que he hecho en 54 años, esta fue una de las más encantadoras. Retrataba a una familia latina sin victimización ni determinismo ingenuo. No perpetuaba ningún estereotipo. El personaje que interpreté era un padre muy responsable que crio solo a sus tres hijas y esperaba que tuvieran grandes logros. Una de ellas fue interpretada maravillosamente por la difunta Elizabeth Peña, de origen cubano. Fue una de las personas más sinceras que he conocido, además de que tenía un gran sentido del humor, así como un sólido sentido de la justicia, que yo comparto. A principios de mi carrera, como actor de ascendencia puertorriqueña, tomé la decisión de no aceptar ningún papel que retratara a los latinos de manera negativa. Siempre puedo ganarme la vida de alguna manera, pero prefiero no hacerlo distorsionando la imagen de mi gente. Hice ‘Tortilla Soup’ porque era una película de empoderamiento sobre el amor. ¿Y quién va a oponerse a una película acerca de comida, romance y familia?”.

2000. ‘Girlfight’. Réntala o cómprala en Amazon, Google Play, iTunes o Vudu.

Diana Guzmán, una adolescente rebelde encuentra un escape para sus frustraciones en el cuadrilátero de boxeo y desafía las convenciones de género.

Michelle Rodríguez, protagonista: “Hay fibras que una persona puede tocar cuando cuenta una historia que va mucho más allá del cordón umbilical de su cultura, y creo que esta película representó el deseo de liberarse de la idea que tiene la sociedad de lo que es una mujer y lo que puede hacer. En definitiva, Diana Guzmán peleaba contra el machismo de la cultura latina, pero cuando te alejas de los confines de los aspectos culturales, la historia trata sobre lo que las mujeres de todo el planeta están sintiendo de manera colectiva. Es entonces cuando empiezas a hablar el idioma universal que hace que las películas que salen de Hollywood sean tan poderosas. Es decir, ‘Girlfight’ inspiró ‘Golpes del destino’. Me encanta ese aspecto de la película, porque para mí se trata de lo que rompe las barreras de la comunicación”.