Las toallitas Clorox: el artículo pandémico que todavía es difícil de encontrar

Para algunos consumidores, encontrar el producto de limpieza se ha convertido en algo así como ganar la lotería.

Durante seis meses, May Vanegas cazó a su presa.

Recorrió las tiendas de comestibles. Llegó a Target y Walmart temprano en la mañana, con la esperanza de encontrar una entrega. Siguió cuentas en redes sociales, en busca de pistas sobre dónde fue vista su presa por última vez en su área.

Y luego, finalmente, un día a mediados de septiembre, cuando la madre de 41 años de dos adolescentes se detuvo en el local de Target al que siempre va en San Antonio, se encontró con lo que había estado acechando durante mucho tiempo: las toallitas desinfectantes Clorox.

“Mi hija y yo comenzamos a gritar en la tienda: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío!’”, dijo Vanegas. “Había dejado de buscarlas en el último mes. Había perdido toda esperanza”.

Informada de que la tienda permitía a los compradores comprar un solo bote, Vanegas y su hija tomaron uno cada una. Los dos botes de toallitas Clorox están ahora expuestos en el mostrador de la cocina de la casa de Vanegas, trofeos de esta extraña época en la que la vida estadounidense ha sido completamente alterada por el coronavirus.

La mayoría de los compradores de hoy en día son capaces de comprar rutinariamente artículos de uso común —como papel higiénico, toallas de papel, pasta y frijoles— que habían escaseado en las primeras semanas de la pandemia, cuando los consumidores comenzaron a llenar sus despensas. Pero las toallitas Clorox siguen siendo tercamente escurridizas.

“Sabemos que nuestros productos no están donde todos quieren que estén”, dijo Andy Mowery, quien, como jefe de suministros de Clorox, está a cargo de averiguar cómo hacer más toallitas. “Es un punto de frustración personal para mí”.

Con la limpieza en la mente de muchos quienes se protegen del virus, las toallitas se han convertido en la versión pandémica del juguete de moda de la temporada navideña. A través de las redes sociales, los compradores comparten dónde y cuándo encontrar toallitas hechas por Clorox, Lysol —que es propiedad del Grupo Reckitt Benckiser— o toallitas de otras marcas. (Solo Clorox y un puñado de otras toallitas han sido aprobadas por los reguladores para matar el coronavirus). Los compradores llegan a las tiendas temprano, cuando se hacen las entregas, y despejan los envíos en cuestión de minutos.

Encontrar un bote se siente como ganar la lotería o encontrar una olla de oro.

“Grité, y probablemente asusté al adolescente que estaba abriendo las cajas, y luego hice un pequeño baile en el pasillo”, dijo Lindsey LaCara, una gerente de restaurante de 36 años de Holbrook, Massachusetts, sobre cómo espió a un empleado que colocaba toallitas Lysol en los estantes de la cadena regional Trucchi’s Supermarkets. “Tomé las dos que se me permitieron y me fui, sintiendo que acababa de ganar una medalla de oro en las Olimpiadas”.

Todo el alboroto en torno a sus toallitas desinfectantes ha sido un extraño giro de los acontecimientos para Clorox, que allá por 1916 comenzó a fabricar y vender cloro líquido como producto de limpieza para el hogar, y representa un gran desafío para Linda Rendle, una veterana de 17 años de la empresa que asumió el cargo de directora general a mediados de septiembre.

La compañía dijo que estaba en aprietos porque la demanda de las toallitas había aumentado un 500 por ciento en los últimos meses. Después de aumentar la producción, Clorox fabrica un millón de botes de toallitas desinfectantes cada día. (Los ejecutivos no dijeron cómo se compara esa cifra con lo que era antes de la pandemia). Planea aumentar aún más la producción a principios del próximo año.

Antes de la pandemia, Clorox —que también fabrica bolsas de basura Glad, carbón Kingsford y limpiador Pine Sol— dijo a los analistas de Wall Street que, en el mejor de los casos, la compañía vería un aumento del 1 por ciento en las ventas para su año fiscal 2020.

Sus acciones y sus finanzas se quedaban atrás con respecto a sus pares, dijo Kevin Grundy, analista de investigación del banco de inversión Jefferies.

Pero a medida que la pandemia se extendía por Estados Unidos, las ventas de toallitas Clorox y otros productos para el hogar se dispararon. Para su año fiscal que terminó el 30 de junio, Clorox informó un aumento del ocho por ciento en las ventas totales con respecto al año pasado; en el cuarto trimestre, las ventas en la categoría que incluye sus productos de limpieza aumentaron un 33 por ciento con respecto al año anterior. El precio de las acciones de Clorox ha aumentado un 40 por ciento este año.

“La pandemia llegó y vimos que los hábitos de compra de los consumidores cambiaron abruptamente, no solo en torno a los productos de limpieza y las toallitas húmedas, sino también en áreas como los filtros de agua Brita, a los que no les estaba yendo bien”, dijo Grundy.

“El producto simplemente desapareció; se evaporó”, dijo Mowery. “Durante nuestro curso normal de negocios, tendríamos hasta dos meses de suministro, y los minoristas, entre lo que tenían en el estante y su propio inventario, tenían un mes de suministro. Todo ese inventario en el sistema se había ido en una o dos semanas”.

La demanda no venía solo de los consumidores. Las empresas, con la esperanza de tranquilizar a los empleados y clientes nerviosos por si sus puestos de trabajo o servicios estuvieran desinfectados, formaron alianzas con Clorox.

Por ejemplo, Uber Technologies recibió 600.000 botes de toallitas para un programa piloto en Atlanta, Chicago y Nueva York. Las toallitas se han distribuido a 68.000 conductores en esas ciudades, y el programa se ha ampliado para incluir a Washington y Dallas.

“Todos nuestros sobrecargos usan las toallitas Clorox en todos los aviones en tierra firme”, dijo Maddie King, portavoz de United Airlines, que también se asoció con Clorox. (Ella se negó a dar detalles sobre la asociación). Los pasajeros también reciben en los vuelos toallitas envueltas individualmente (no hechas por Clorox) para limpiar sus propios asientos y áreas.

Para Clorox, satisfacer la mayor demanda no solo este año sino hasta bien entrado el año próximo seguirá siendo un desafío.

Solo una de las cinco plantas que Clorox tiene en Estados Unidos ensambla los botes de toallitas; la compañía también terceriza para que otros fabricantes hagan las toallitas. Este verano, Clorox añadió un tercer turno a la planta que tiene en Atlanta, que funciona las 24 horas del día, y aumentó el número de plantas externas que utiliza para fabricar toallitas.

La compañía también redujo el número de productos que fabrica para centrarse en artículos de alta demanda como las toallitas. Por ejemplo, una nueva toallita que puede ser convertida en abono orgánico pero que no desinfecta fue dejada de lado.

El aumento de la demanda de productos de desinfección y limpieza está golpeando la cadena de suministro de Clorox, lo que hace difícil, a veces, obtener las piezas individuales que componen un bote de toallitas. Estas incluyen el recipiente de plástico, la tapa, la etiqueta, la fragancia, los cinco o más productos químicos que son los agentes desinfectantes y el sustrato o paño. Todos provienen de diferentes proveedores, la mayoría de ellos en Estados Unidos.

“Armar estos botes es como hornear un pastel”, dijo Mowery. “Si te falta un ingrediente, no puedes hornearlo”.

Clorox espera que la demanda de sus toallitas y otros artículos de limpieza para el hogar se mantenga alta en los próximos meses, ya que los consumidores continúan con la limpieza de sus casas con la esperanza de evitar el coronavirus y, ahora, la próxima temporada de gripe.

Eso significa que los compradores pueden seguir teniendo dificultades para encontrar las toallitas.

“Clorox es la marca que mi madre siempre usaba para limpiar, así que hay una confianza y una relación allí”, dijo Karen Blackmon, de 26 años, una enfermera de cuidados intensivos de North Augusta, Carolina del Sur. “Pero no he encontrado Clorox en las estanterías desde febrero, y tampoco puedo encontrar otras toallitas desinfectantes. No puedo ser exigente a estas alturas”.

Julie Creswell es una reportera con sede en Nueva York. Ha cubierto bancos, capital privado, comercio minorista y cuidado de la salud. Anteriormente trabajó en la revista Fortune Magazine y también escribió sobre deuda, política monetaria y fondos de inversión en Dow Jones.@julie_creswell