¿Qué hace varonil a un hombre? Trump y Biden dan respuestas encontradas

Si las elecciones de 2016 enfrentaron al feminismo contra el machismo, en esta ocasión se pide al electorado considerar lo que significa la masculinidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su personalidad y políticas, se ha presentado como hipermasculino: duro, sin pelos en la lengua, el patriarca que no teme ofender y no se disculpa cuando lo hace. Joe Biden ha hecho hincapié en la familia, la empatía y el cuidado de los demás: es el padre cariñoso, solidario y protector.

A pesar de estar en segundo lugar en las encuestas a nivel nacional por un promedio de alrededor de 9 puntos porcentuales, Trump aventaja a Biden entre el electorado masculino. Ahora, en los últimos días de la campaña presidencial, ambos bandos están tratando de apelar a lo que los electores consideran que debe ser un hombre.

La semana pasada, un crítico conservador publicó en Twitter una fotografía de Biden abrazando a su hijo Hunter y preguntó: “¿Les parece esta una interacción padre/hijo apropiada?”. Una figura mediática femenina y conservadora se burló de Biden por usar cubrebocas y dijo que también debería usar un bolso a juego. El mensaje era claro: mostrar vulnerabilidad no es masculino.

La campaña de Biden sugiere que los hombres no solo pueden mostrar afecto a su familia, admitir cuando se equivocan y llorar en público, sino que también es de hombres hacerlo.

“Hay muchos tropos de Biden que se vinculan con la masculinidad: proteger, servir, sacrificar, ser un pilar para la familia”, explicó Matthew Gutmann, autor de “Are Men Animals? How Modern Masculinity Sells Men Short” y antropólogo de la Universidad de Brown que ha estudiado la masculinidad en todo el mundo.

En cuanto a Trump, Gutmann comentó: “Creo que la misoginia ocupa un lugar protagónico y en absoluto esencial para su imagen pública completa, su atractivo total. Y no solo entre el electorado masculino. Muchas mujeres piensan que así deberían ser los hombres. No solo no están votando por Trump a regañadientes, sino que dicen: ‘Es un hombre de verdad’”.

Durante el primer debate, cuando Trump criticó a Hunter, Biden se dejó llevar por el sentimiento: “Mi hijo tenía un problema de drogas. Lo ha superado. Lo ha arreglado. Ha trabajado en ello. Y estoy orgulloso de él”. En días recientes, los simpatizantes de Biden inundaron las redes sociales con sus propias fotografías en las que abrazan a sus padres o hijos.

El Proyecto Lincoln, un grupo de republicanos anti-Trump, lanzó un nuevo comercial titulado “Hombres”, narrado por Sam Elliott, el vaquero por excelencia de Hollywood. El anuncio muestra a padres e hijos cambiando un neumático, lanzando una pelota de fútbol americano y abrazándose.

“Nuestros padres no eran perfectos, pero hicieron todo lo posible para enseñarnos a ser personas de bien, honorables, para ser los hombres de la familia y de fe”, dice. “Pero, sobre todo, nos enseñaron a reconocer cuando habíamos hecho algo mal”.

El mensaje implícito es que una de esas cosas que hicieron mal fue votar por Trump en 2016, el anuncio concluye: “Es momento de reconocerlo, de ser los hombres que nuestros padres nos enseñaron a ser y los padres que nuestros hijos necesitan que seamos. Es momento de dar el ejemplo”.

Sin importar el partido, los electores estarían a favor del honor y la familia. No obstante, el objetivo es convencer al electorado masculino de que Biden es el candidato que más encarna a los hombres que ellos quieren ser y que quieren que sus hijos sean, explicó Rick Wilson, estratega republicano y cofundador del Proyecto Lincoln: “Le estamos preguntando a esta gente: ‘¿Vas a ir en contra de tu propia educación, de las cosas que sabes que debes hacer? Y si decides hacerlo, ¿estás dispuesto a ver que tu hijo se comporta como lo hace Donald Trump y no como tu padre te enseñó?’”.

Aunque la versión de la masculinidad de Trump atrae a un gran segmento de votantes, tanto hombres como mujeres, también ha repelido a muchas de las mujeres blancas que antes lo apoyaban. Esta elección tiene una gran brecha de género entre el electorado, ya que, según una encuesta nacional de este mes de The New York Times y el Siena College, las mujeres apoyan a Biden por 23 puntos y poco más de la mitad de ellas son blancas. Es probable que Biden también haya convencido a más hombres con estudios universitarios.

Ahora, Wilson agregó, están tratando de convencer a los hombres con menos estudios, que fueron fundamentales para la victoria de Trump en 2016: “Es un segmento más difícil, pero es más gratificante si podemos evitar que incluso un dos o tres por ciento de los hombres que votaron por él lo hagan ahora”.

Un 67 por ciento de los hombres blancos sin título universitario apoya a Trump, según la encuesta del Times/Siena. Además, una cantidad pequeña, pero potencialmente significativa, de hombres negros y latinos dejaron de apoyar al Partido Demócrata para favorecer a Trump, en parte, dicen los analistas, debido al atractivo machista del presidente.

La estrategia de Trump puede verse como un retroceso a una época en la que el papel principal de los hombres era proveer y liderar a su familia, dijeron los investigadores. Antes y después de la escuela, los hijos de Trump iban a la oficina de su padre a saludarlo, recuerda su primera esposa, Ivana, en su libro “Raising Trump”. En la actualidad, Trump confía en sus hijos en lo profesional (tanto en los negocios como en la política) y los elogia en público, pero rara vez se le ve siendo cariñoso con ellos.

Biden ha participado de manera activa en la vida de sus hijos y fue su principal cuidador mucho antes de que eso se dejara de considerar algo extraordinario. Fue padre soltero al principio de su carrera, tras la muerte de su esposa y su hija en un accidente de auto. Además, ayudó a cuidar a su hijo Beau cuando le dio cáncer (falleció por esta causa en 2015).

“Ha vivido en carne propia eso de ‘¿Qué hago? Tengo que ir a una reunión y ¿qué hago con mis hijos?’”, dijo Cynthia Hogan, quien fue abogada de Biden desde 1991 cuando era senador y de nuevo cuando se convirtió en vicepresidente en 2009. “En aquel momento, y creo que incluso en la actualidad, no había muchos hombres haciendo eso”.

Autores: Claire Cain Miller y Alisha Haridasani Gupta