Covid-19: Fallecen 30 panameños en últimas 24 horas, casos ascienden a 74,492

La pandemia del Covid-19 sigue sin control en el país. Hoy domingo, Panamá ha perdido a 30 connacionales contagiados de la mortal enfermedad.

Para hoy domingo 9 de agosto en Panamá se contabilizan 48,748 pacientes recuperados, 841 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 74,492.

A la fecha se aplicaron 2,768 pruebas, para un porcentaje de positividad de 30 % y se han registrado 30 nuevas defunciones, que totalizan 1,639 acumuladas y una letalidad del 2.2 %.

Los casos activos suman 24,105. En aislamiento domiciliario se reportan 22,464 personas, de los cuales 21,837 se encuentran en casa y 627 en hoteles. Los hospitalizados suman 1,641 y de ellos 1,484 se encuentran en sala y 157 en UCI.

MINSA y la CSS fortalecen la consulta externa como herramienta para combatir al COVID-19

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la trazabilidad en todo el país, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; el ministro de Seguridad, Juan Pino; la viceministra de Salud, Ivette Berrío y autoridades locales visitaron este domingo el Centro de Operaciones para el Control y Trazabilidad Comunitaria (COCYTC) en la provincia de Darién.

Durante este recorrido, las autoridades de Salud resaltaron la importancia de fortalecer la consulta externa como herramienta para el combate a la COVID-19.

El ministro Sucre resaltó la manera en que los funcionarios de Darién están optimizando el uso de recursos.

Destacó que la disciplina es el puente entre los planes y los logros, sin disciplina no se llega a nada. En ese sentido está el compromiso para nombrar promotores que realicen el trabajo de trazabilidad que es importante para la búsqueda y control de casos activos.

Mencionó que, en este momento, la mayor parte de los recursos se destinan al combate del COVID-19, pero no se han desatendido otras necesidades, por eso se impartieron instrucciones para reabrir las Consultas Externas tanto en el Ministerio de Salud (MINSA), como en la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la telemedicina o por consulta presencial.

También se refirió al número de pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades cardio-cerebrales y es que precisamente requieren de esta consulta, la falta de esta atención lleva a que el paciente se descompense en su casa, luego llega a urgencias y allí, ya hay que hospitalizar.

Por eso la necesidad de atender a las personas con enfermedades crónicas. Por eso la estrategia para reforzar las consultas externas, reforzar la atención primaria y esto va a servir tanto para estas causas, como para la COVID-19. A los pacientes el llamado a que hay que ser conscientes de que hay otras necesidades como alimentación, que es fundamental para la salud.

Esto es una guerra contra un enemigo invisible, independiente de esto con los equipos y las cifras que hemos visto de Darién, con poca tecnología, están realizando una optimización de recursos digna de admirar.

La Viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que esta visita no es solo para escuchar los problemas, sino para buscar alternativas, sobre todo en este momento tan difícil para nuestro país y el mundo por la situación de la COVID-19, el país se está enfrentando a una situación económica muy difícil. Esto no es para siempre, pero todos tenemos que trabajar para detener el virus, sabemos que no se va a ir, estamos aprendiendo a convivir con esta situación y seguir adelante.

Una de las cosas que debemos fortalecer es el sistema primario de salud, además de fortalecer la trazabilidad, se busca también reforzar la atención primaria para enfrentar las diversas situaciones de comorbilidad que enfrenta el país, la salud panameña tiene que mejorar, ese será nuestro legado, para responder a las situaciones especiales que tiene cada provincia.

Durante la visita a la provincia de Darién, también se recorrió la estación de recepción de inmigrantes, ubicada en San Vicente, donde el director regional de Salud de Darién expresó que actualmente está en construcción y va a tener una capacidad para 180 migrantes en su primera fase y que llegará a 544 al concluirse; allí van a tener un espacio digno y van a estar cerca del hospital modular donado por el gobierno de Canadá.

Rosales mencionó que hace 28 días cuando se iniciaron las acciones de trazabilidad en Darién había 483 casos activos, 347 residencias con 1,707 personas en cuarentena. Hoy en día, hay 193 casos activos, 131 casas con 309 personas en cuarentena